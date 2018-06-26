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Elazığ'da aranan 28 kişi, sandık başlarında gözaltına alındı

ELAZIĞ'da 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya gelen ve haklarında arama kararı bulunan 28 kişiden 11'i tutuklanırken, 17'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geçep pazar yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimleri sırasında, oy...

Elazığ'da aranan 28 kişi, sandık başlarında gözaltına alındı
ELAZIĞ'da 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya gelen ve haklarında arama kararı bulunan 28 kişiden 11'i tutuklanırken, 17'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Geçep pazar yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimleri sırasında, oy kullanmaya gelen ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis ekipleri, Elazığ genelinde haklarında arama kaydı bulunan ve seçimlerde oy kullanmaya gelen 28 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 17'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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