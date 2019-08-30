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Elazığ'da ağaç kuvvetli rüzgarda devrildi
ELAZIĞ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, büfenin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büfede zarar meydana geldi. Olay, akşam saatlerinde İstasyon caddesinde meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar...
GÜVENLİK 30.08.2019, 21:01
ELAZIĞ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, büfenin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büfede zarar meydana geldi.
Olay, akşam saatlerinde İstasyon caddesinde meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle caddedeki ağaç, büfenin üzerine devrildi. Bir bölümü de caddeye devrilen ağaç nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büfede küçük çaplı zarar meydana geldi. İhbarla gelen ekipler, güvenlik önlemi alıp, ağacı kaldırdı.
Olay, akşam saatlerinde İstasyon caddesinde meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle caddedeki ağaç, büfenin üzerine devrildi. Bir bölümü de caddeye devrilen ağaç nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büfede küçük çaplı zarar meydana geldi. İhbarla gelen ekipler, güvenlik önlemi alıp, ağacı kaldırdı.
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