Flaş HaberElazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Gaizantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılanlar kendilerini dışarı attı.
GÜVENLİK 24.01.2020, 21:48 24.01.2020, 22:12
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DEPREM KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİ
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılanlar kendilerini dışarı attı. İki ilde de deprem herhangi bir hasara yol açmazken, halk paniğe kapıldı. Halk yakınlarını telefonla arayıp, haber almaya çalışırken, uzun süre sokakta kaldıktan sonra depremin merkez üssünün Elazığ olduğunu öğrenince yeniden evlerine döndü.
Gaziantep Valisi Davut Gül de depremin Gaziantep'te hissedildiğini ancak kentte herhangi can ve mal kaybı bulunmadığını açıkladı.
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