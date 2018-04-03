Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

Elazığ'da 60 miyon liralık vurguna 2'nci operasyon: 11 gözaltı 

ELAZIĞ'da, hayali üretim yaparak devleti 60 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen 2'nci operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20'si tutuklanmıştı. Emniyet...

Elazığ'da 60 miyon liralık vurguna 2'nci operasyon: 11 gözaltı 
ELAZIĞ'da, hayali üretim yaparak devleti 60 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen 2'nci operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20'si tutuklanmıştı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Maden ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarını hayali üretim dolandırıcılığı ile zarara uğratan kişilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20'si tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, yine Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere yönelik olarak ikinci bir operasyon daha gerçekleştirdi. Opeasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Elazığ'a getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314