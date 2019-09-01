Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 21.51'de kerkez üssü Elazığ merkezindeki Dambüyük mevkiinde 3.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 10.73 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı oluşmadığı belirtildi.