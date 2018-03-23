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Elazığ'da 3 çocuk annesinin öldürülmesiyle ilgili keşif yapıldı

ELAZIĞ’da 2017 yılının Haziran ayında, iki grup arasında sokak arasında çıkan silahlı kavgada, olay ile ilgilisi olmayan 3 çocuk annesi Canan Acar’ın (45) öldürülmesi ile ilgili mahkeme heyeti bugün keşif yaptı. Merkez Öğretmenevi...

Elazığ'da 3 çocuk annesinin öldürülmesiyle ilgili keşif yapıldı
ELAZIĞ’da 2017 yılının Haziran ayında, iki grup arasında sokak arasında çıkan silahlı kavgada, olay ile ilgilisi olmayan 3 çocuk annesi Canan Acar’ın (45) öldürülmesi ile ilgili mahkeme heyeti bugün keşif yaptı.
Merkez Öğretmenevi ve Ahmet Aytar Spor Salonu'nun bulunduğu yürüyüş alanında 6 Haziran 2017 tarihinde, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olay ile ilgisi olmayan 3 çocuk annesi Canan Acar, kaldırımda yürürken kurşunların hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, olayın gerçekleştiği alanda bugün keşif yaptı. Kaldırım yaya trafiğine kapatılarak güvenlik şeridi çekildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tutuklu zanlılar ile birlikte mahkeme heyeti keşif yaptı. Yapılan keşfin ardından heyet bölgeden ayrıldı.

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