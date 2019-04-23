Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza: 5 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce TIR'a ardından başka otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Elazığ- Malatya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Harun Emul yönetimindeki 23 AAN 502 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Faruk Altun'un kullandığı 23 AAH 778 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 BS 959 plakalı otomobile de çarptı. Kazada Harun Emul ile 23 BS 959 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce TIR'a ardından başka otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.