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Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi
ELAZIĞ'da jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, sürücü A.T. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.T. yönetimindeki plakası...
GÜVENLİK 10.11.2019, 13:03
ELAZIĞ'da jandarma tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde gümrük kaçağı 26 cep telefonu ele geçirildi, sürücü A.T. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ülkeye faturasız getirildiği belirlenen 26 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, sürücü A.T. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.T. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ülkeye faturasız getirildiği belirlenen 26 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, sürücü A.T. gözaltına alındı.
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