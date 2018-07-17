Elazığ'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ELAZIĞ'da yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 14 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gümrük kaçağı içki, çay, sigara getiren ve satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma kapsamında Elazığ merkezli olarak Şırnak, Gaziantep ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 14 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara, 46 şişe gümrük kaçağı içki, 12 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



FOTOĞRAFLI