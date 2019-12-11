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Elazığ'da 1084 uyarıcı hap ele geçirildi
ELAZIĞ’da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 1084 uyarıcı hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ş.Y. yönetimindeki plakası açıklanmayan...
GÜVENLİK 11.12.2019, 12:32
ELAZIĞ’da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 1084 uyarıcı hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ş.Y. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracı takibe aldı. Ekiplerin bir süre sonra durdurduğu araçta yaptığı aramada bin 84 uyarıcı hap ele geçirdi. Haplara el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ş.Y. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracı takibe aldı. Ekiplerin bir süre sonra durdurduğu araçta yaptığı aramada bin 84 uyarıcı hap ele geçirdi. Haplara el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
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