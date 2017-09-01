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El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili sitenin bahçesine uçtu

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, sürücüsünün bankamatikten para çekmek için yol kenarına park ettiği ve el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, sitenin bahçesine uçtu. Kaza, akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi...

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili sitenin bahçesine uçtu

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, sürücüsünün bankamatikten para çekmek için yol kenarına park ettiği ve el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, sitenin bahçesine uçtu.
Kaza, akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bankamatikten para çekmek için 41 DB 300 plakalı otomobilini yolun kenarına park eden ismi öğrenilemeyen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada geri geri hareket eden otomobil, sitenin bahçesine uçtu. Otomobilin yakıt deposu delinirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tedbir amacıyla benzinin aktığı yere kum dökerek önlem aldı. 

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