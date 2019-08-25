Son Dakika
El freni çekilmeyen traktörün ezdiği Emirhan öldü
DENİZLİ'de, eğimli alanda park halinde olan ve el freni çekilmeyen traktörün hareketlenmesiyle tekerleğin altında kalan Emirhan Karakaşoğlu (2) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi...
GÜVENLİK 24.08.2019, 17:04
DENİZLİ'de, eğimli alanda park halinde olan ve el freni çekilmeyen traktörün hareketlenmesiyle tekerleğin altında kalan Emirhan Karakaşoğlu (2) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi yakınlarındaki tütün tarlasında meydana geldi. Feride- Bilal Karakaşoğlu çifti, tarlada kurdukları çadırda otururken, oğulları Emirhan da park halindeki traktörün yanına gitti. El freni çekilmediği için hareketlenen traktör, küçük çocuğun üzerinden geçti. Kazayı gören Karakaşoğlu çifti, panikle traktöre koşup, tekerleğin altında kalan oğullarını alarak, otomobille Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, yaptığı kontrolde, Emirhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, tarlada inceleme yaptı. Çadırın kenarındaki eğimli alanda park halinde olan traktörün, el freni çekilmediği için hareketlendiği ve Emirhan Karakaşoğlu'nun üzerinden geçtiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi yakınlarındaki tütün tarlasında meydana geldi. Feride- Bilal Karakaşoğlu çifti, tarlada kurdukları çadırda otururken, oğulları Emirhan da park halindeki traktörün yanına gitti. El freni çekilmediği için hareketlenen traktör, küçük çocuğun üzerinden geçti. Kazayı gören Karakaşoğlu çifti, panikle traktöre koşup, tekerleğin altında kalan oğullarını alarak, otomobille Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, yaptığı kontrolde, Emirhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, tarlada inceleme yaptı. Çadırın kenarındaki eğimli alanda park halinde olan traktörün, el freni çekilmediği için hareketlendiği ve Emirhan Karakaşoğlu'nun üzerinden geçtiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016