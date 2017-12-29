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El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu

KONYA'da gittiği kömürcüden bir torba kömür isteyen kadın, el çabukluğu ile işyeri sahibinin 200 lirasını çaldı. Bu anlar, işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, geçen çarşamba günü saat 12.00...

El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu
KONYA'da gittiği kömürcüden bir torba kömür isteyen kadın, el çabukluğu ile işyeri sahibinin 200 lirasını çaldı. Bu anlar, işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Gafur Konyalı'ya (58) ait işyerine gelen kadın, bir torba kömür almak istediğini söyleyerek 200 liralık banknot verdi. Bir torba kömürün 20 lira olması nedeniyle işyeri sahibi Konyalı, 180 lira para üstünü kadına verdi. Kadın, el çabukluğuyla Konyalı'nın elindeki paralardan 200 liralık banknotu da alarak eteğinin içine koydu. Daha sonra kömür almaktan vazgeçtiğini söyleyen kadın verdiği, "200 liramı geri ver" dedi. 180 lira para üstünü verip, 200 lirayı da alan kadın, sinirlenen Gafur Konyalı tarafından işyerinden kovuldu. 
Güvenlik kameralarını inceleyen Konyalı, 200 lirasının el çabukluğuyla çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının inceleyen polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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