El Bab'ta şehit düşen 5 asker memleketlerine uğurlandı - ek fotoğraflar
09 Şubat 2017 Perşembe 09:38
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