Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı

El Bab şehitleri, memleketlerine uğurlandı

SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan astsubay Hasan Çoban ile uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazeleri,...

El Bab şehitleri, memleketlerine uğurlandı
SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan astsubay Hasan Çoban ile uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından memleketlerine gönderildi.
Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının yola tuzakladığı el yapımı atlayıcının dün infilak etmesiyle astsubay Hasan Çoban ve uzman onbaşı Selman Çelik şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Şehitlerin cenazeleri, sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen törene Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, siyasi parti başkanları, belediye başkanları ve askerler katıldı.
Şehit Çoban ve Çelik'in Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehit astsubay Hasan Çoban'ın cenazesi memleketi Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ne, uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazesi ise Kütahya'ya gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Çoban ve Çelik ile birlikte şehit olan askerlerin sayısı 71'e yükseldi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.