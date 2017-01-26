El Bab şehidi uzman çavuşun otopsi işlemi tamamlandı

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - SURİYE'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı militanların saldırısında şehit düşen uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından morga konuldu.
Fırat Kalkanı Herakatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Kerem Çalışkancı’nın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlandı. Şehit Çalışkancı'nın cenazesi askerler tarafından alınarak Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlık morguna konulan şehit Çalışkancı'nın cenazesinin törenle memleketine uğurlanacağı kaydedildi.
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Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - SURİYE'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı militanların saldırısında şehit düşen uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından morga konuldu.