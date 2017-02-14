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El Bab şehidi Uzman Çavuş, törenle uğurlandı

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, Gaziantep'te...

El Bab şehidi Uzman Çavuş, törenle uğurlandı

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından defnedilmek üzere Kocaeli'ne gönderildi.
Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehit Uzman Çavuş Tevlim için burada düzenlenen törene; Vali Vekili Turgay Ergin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile askerler katıldı. Şehit Uzman Çavuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 68'inci şehidi olan Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ne gönderildi.

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