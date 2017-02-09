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El Bab şehidi Umut Aytekin Karabük'te toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN- Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - SURİYE'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin, meleketi Karabük'te toprağa verildi. Şehit Umut Aytekin...

El Bab şehidi Umut Aytekin Karabük'te toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN- Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - SURİYE'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin, meleketi Karabük'te toprağa verildi.
Şehit Umut Aytekin için Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehidin ağabeyi Uğur Aytekin, ambulanstan indirilen kardeşinin tabutuna askerlerle birlikte omuz verdi. Uğur Aytekin, bir süre tabutu taşıdıktan sonra kardeşinin fotoğrafını alıp tören alanına kadar götürdü. Uğur Aytekin, "Ben anneme söz verdim. Buraya sağ gelecektin. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin annesi Zehra, babası Hasan, ağabeyi Uğur, dedesi Durmuş ve babaannesi Fatma Aytekin, tören alanında tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Zehra Aytekin, oğlunun fotoğrafına sarılıp, "Gözlerin ne kadar da güzelmiş oğlum senin. Anasının kuzusu. Nasıl kıydılar sana?" diyerek gözyaşı döktü. Annesine sarılan Uğur Aytekin ise baygınlık geçirdi. Şehidin ağabeyine sağlık görevlileri müdahale etti.
Cenaze namazına Vali Mehmet Aktaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maliye Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Baskı, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Burhanettin Uysal, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Umut Aytekin'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

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