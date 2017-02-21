Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...
Bahçeli: AKP top çevirmesin, zamana oynamasın!...
Bahçeli'den şimdi de idam atağı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı

El Bab şehidi memleketine uğurlandı

SURİYE'nin El Bab Bölgesi'nde DEAŞ'ın yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından...

El Bab şehidi memleketine uğurlandı
SURİYE'nin El Bab Bölgesi'nde DEAŞ'ın yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Tekirdağ'a uğurlandı.
Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'ın yerleştirdiği el patlayıcıları temizlerken meydana gelen patlamada Piyade Astsubay Yunus İşcan şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit İşcan'ın cenazesi, öğle saatlerinde morgtan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit İşcan için burada düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, belediye başkanları ve askerler katıldı. 
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehit astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi memleketi Tekirdağ'a gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda İşcan ile birlikte şehit askerlerin sayısı 69'a yükseldi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.