El Bab şehidi memleketine uğurlandı

SURİYE'nin El Bab Bölgesi'nde DEAŞ'ın yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Tekirdağ'a uğurlandı.Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'ın yerleştirdiği el patlayıcıları temizlerken meydana gelen patlamada Piyade Astsubay Yunus İşcan şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit İşcan'ın cenazesi, öğle saatlerinde morgtan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit İşcan için burada düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, belediye başkanları ve askerler katıldı.Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehit astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi memleketi Tekirdağ'a gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda İşcan ile birlikte şehit askerlerin sayısı 69'a yükseldi.

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