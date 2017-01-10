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El Bab gazisi iyileşeceği günü bekliyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin El Bab kentinin DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesi sırasında çıkan ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 28 yaşındaki Uzman...

El Bab gazisi iyileşeceği günü bekliyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin El Bab kentinin DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesi sırasında çıkan ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Uğur Yılmaz, Mersin’in Mut İlçesi’ndeki anne ve babasının yanında tedavisini sürdürüyor.
Kars Sarıkamış 57. Komando Taburu’nda görev yapan ve 6 Aralık’ta DEAŞ’le savaşmak üzere Suriye’nin El Bab kentine giden 4 yıllık Uzman Çavuş Uğur Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 2 askerin şehit düştüğü saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. İlk tedavisinin ardından anne ve babasının yaşadığı memleketi Mut İlçesi’nde merkez Karşıyaka Mahallesi’nde tedavisi sürdürülen Yılmaz, iyileşeceği günü iple çekiyor.
Tüm tabur olarak 6 Aralık’ta Sarıkamış’tan hareket ettiklerini ve 8 Aralık’ta Suriye’ye girdiklerini anlatan Yılmaz, "İlk başta başka bir bölgede kaldık. Daha sonra El Bab yakınlarında bir üs bölgesine geçtik. Orada görevimize devam ediyorduk. Yerimizi DAEŞ bir şekilde tespit etti. Son bir haftadır her gün havanla, silahlı ateşlerle taciz ediyorlardı. Bizim olay olamadan 2 gün önce tekrardan havanla saldırdılar. Üs bölgemizden iki Özel Kuvvetlerden Astsubayımızı kaybettik. Buna da şükür. Zamanla iyileşecek, iyileştikten sonra tekrar geri gidip görevime devam edeceğim" dedi.
Gazi Uğur Yılmaz’ın Sarıkamış’ta eşinin görev yerinde yaşayan 6 aylık hamile eşi Ümmü Yılmaz da hamile olması nedeniyle önce olayın kendisine söylenmediğini, gece yarısı sosyal paylaşım sitesinde öğrendiğini ve eşini aradığını belirterek, "Görüntülü görüştük. İyi olduğunu söyledi. Ancak öyle sakinleştim. O an evimizde tek başınaydım. Arkadaşları eve gelerek beni aldılar. O gün orada kaldım. Ertesi gün Mut’a geldim” diye konuştu.
Gaziyi evinde ziyaret eden Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise, kendisine bir Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Yılmaz, Gazinin her türlü ihtiyacının karşılanacağını, onlar sayesinde herkesin evinde rahat uyku uyuyabildiğini söyledi. Gazi Uğur Yılmaz’ın annesi Serpil, babası Osman Yılmaz da evlatlarının başından bir an olsun ayrılmıyorlar.

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