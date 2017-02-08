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El Bab'dan acı haber: 4 şehit, 15 yaralı (6)

TSK: EYP PATLADI Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çatışma sırasında 2 askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: "Fırat Kalkanı Harekatı...

El Bab'dan acı haber: 4 şehit, 15 yaralı (6)

TSK: EYP PATLADI
Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çatışma sırasında 2 askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 öğleden sonra DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız daha el yapımı patlayıcı patlaması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." 

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