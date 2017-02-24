El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 3 yaralı (2)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ GAZİANTEP'E GETİRİLDİ
Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 2 askerin cenazesi helikopterle Gaziantep'e getirildi.
Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki piste inen helikopterden alınan şehit askerlerin cenazeleri hazır bekletilen ambulanslara taşındı ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şehitlerin cenazelerinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.
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