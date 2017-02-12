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El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 3 yaralı (2) - yeniden

Hasan KIRMIZITAŞ- Mücahit YOLCU- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173 gündür devam ettiği...

El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 3 yaralı (2) - yeniden

Hasan KIRMIZITAŞ- Mücahit YOLCU- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173 gündür devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, biri binbaşı 3 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedaviye alınırken, şehit askerin cenazesi ise helikopterle ile Gaziantep'e getirildi ve ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:
"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında sabah 09.30 sularında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı harekatının 173'üncü gününde şehit olan askerlerimizin sayısı 67'ye yükseldi.

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