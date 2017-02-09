El Bab'da yine DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 10 yaralı (3) - yeniden

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'El Bab'da yine DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 10 yaralı (2)' başlıklı haber, şehit sayısının artması nedeniyle yeniden geçildi.

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Reşit ÇELEBİOĞLU- Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Halen devam ettiği bildirilen çatışmalarda 5 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.

Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, bugün saat 11.30'da 1, saat 14.40'da ise 4 şehidin cenazesi helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

Böylece gün içerisinde 5 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 66'ya yükseldi.



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