El Bab'da yaralanan asker, Adıyaman'a getirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - FIRAT Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan 26 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Özen, memleketi Adıyaman'da tedavi altına alındı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DAEŞ ile dün akşam saatlerinde çıkan ve bir askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 5 asker arasında bulunan uzman çavuş Mustafa Özen, Gaziantep'te yapılan ilk tedavisinin ardından, bugün öğleden sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Vücudundaki yanık nedeniyle hastanenin yanık tedavi bölümünde tedavisine başlanan uzman çavuşun yakınları da hastaneye akın etti.

Yaralı uzman çavuş Mustafa Özen'in babası 75 yaşındaki Nural Özen ise hastaneye gelen yakınları tarafından teselli edildi. Yaralı uzman çavuşun amcasının oğlu Hamza Özen, "Dün akşam saatlerinde olaydan haberimiz oldu. İlk müdahalesi yapıldı ve genel anlamda durumu iyi. Biz tedavisinin memleketimizde yapılmasını istedik ve kabul edilince de Adıyaman'a getirdik" dedi.

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