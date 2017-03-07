El Bab'da yaralanan 5 Suriyeli sivil tedavi için Kilis'e getirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - FIRAT Kalkanı Harekatı ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ unsurlarının önceden yola döşediği tuzaklanmış patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaralanan 5 sivil, tedavisi için Kilis'e getirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinin kontrolü DEAŞ unsurlarından temizlenerek geçen ay içerisinde TSK tarafından desteklenen ÖSO kontrolüne girdi. Kentin ÖSO denetimine geçmesinden sonra geri dönen ve evine gitmeye çalışan Suriyeli bir ailenin geçişi sırasında yola tuzaklanmış patlayıcı infilak etti. El yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralan 4 kişi, El Bab'da tedavi edilirken, durumu daha ağır olan 5 kişi ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

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