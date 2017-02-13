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El Bab'da DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı (2)

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI 1 askerin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ saldırısında yaralanan ve sınır hattına ulaştırılan askerlerden 2'si ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı diğer 2 asker ise helikopter...

El Bab'da DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı (2)

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
1 askerin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ saldırısında yaralanan ve sınır hattına ulaştırılan askerlerden 2'si ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı diğer 2 asker ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi ve piste indikten sonra ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İki kentte tedavilerine başlanan yaralı askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
10 ÖSO ASKERİ DE YARALANDI
Öte yandan Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmada Özgür Suriye Ordusu'nun 10 askeri de yaralandı. Yaralanan ÖSO üyeleri de ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı ÖSO üyelerinden durumu ağır olanlar Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.
Eyyüp BURUN, Reşit ÇELEBİOĞLU, Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, ()

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