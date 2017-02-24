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El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...

El Bab'da DEAŞ bomba yüklü araçla saldırı: 41 ölü (2)

İKİNCİ SALDIRI, 8 ÖLÜ Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab kentine birkaç kilometre mesafedeki Susiyan Köyü'nde, sabah saatlerinde 41 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin yaralandığı bomba yüklü saldırının ardından,...

El Bab'da DEAŞ bomba yüklü araçla saldırı: 41 ölü (2)

İKİNCİ SALDIRI, 8 ÖLÜ
Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab kentine birkaç kilometre mesafedeki Susiyan Köyü'nde, sabah saatlerinde 41 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin yaralandığı bomba yüklü saldırının ardından, saat 16.00 sıralarında ikinci bir saldırı daha oldu. Muhalifler ve sivillerin bulunduğu Susiyan Köyü bölgesindeki kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen ikinci saldırıda 8 kişi öldü. Patlamada yaralanan çok sayıda kişi sınır hattına ulaştırıldıktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı.

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