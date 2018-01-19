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El Bab'da bombalı saldırı: 1ölü, 5 yaralı

TERÖR Örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Suriye'nin Afrin kentinden El Bab'daki sivillere yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör...

El Bab'da bombalı saldırı: 1ölü, 5 yaralı
TERÖR Örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Suriye'nin Afrin kentinden El Bab'daki sivillere yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab'da bulunan sivillere yönelik akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Sivillerin yaşadığı çadırlara isabet eden bombanın patlamasıyla 1 çocuk öldü, 5 sivil de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.

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