El Bab'da 110 DEAŞ hedefi vuruldu, 14 terörist öldürüldü

GAZİANTEP, () - SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, önemli ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait 110 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 183'üncü gününe girdi. TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri kontrolü önemli ölçüde sağladığı El Bab'da, ilerleyişini sürdürdü. DEAŞ'a ait 89 hedefin karadan, 21 hedefin ise havadan ateş altına alındığı harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekat devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 89 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 18 bina, 2 cephanelik ve 1 silahlı araç imha edilmiştir. İcra edilen topçu atışları ve hava harekâtı ile toplam 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."