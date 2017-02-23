El Bab'da 104 DEAŞ hedefi vuruldu, 56 terörist öldürüldü

GAZİANTEP, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab'ın 2 mahallesinde daha denetim Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin eline geçti. Karadan ve havadan 104 hedefin ateş altına alındığı DEAŞ terör örgütünün 56 militanı ise etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde, El Bab'daki terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef karadan, 14 hedef ise havadan ateş altına alındı. Koalisyon güçlerinin de hava harekatı yaptığı bölgedeki bombardıman ve çatışmalarda DEAŞ'lı 56 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'tan temizlenen El Bab'daki 2 mahallede daha kontrolün ÖSO güçlerine geçtiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın DEAŞ terör örgütü mensuplarından temizlenmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiş, iki mahallede daha kontrol sağlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 90 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 12 bina, bir tünel ve bir bombalı araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bombalı araç da imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."



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