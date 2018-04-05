Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

El arabasıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu öldü

ORDU'nun Ünye ilçesinde el arabasıyla yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mukaddes Bayrak (57), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'ndeki Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. El arabasıyla...

El arabasıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu öldü
ORDU'nun Ünye ilçesinde el arabasıyla yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mukaddes Bayrak (57), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'ndeki Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. El arabasıyla yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mukaddes Bayrak’a Ordu yönünden gelen Ali Y. (38) yönetimindeki 52 LF 053 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bayrak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak gelen Mukaddes Bayrak’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Ulaşıma kapanan karayolu kazadan dolayı yaklaşık 1 saat sonra açıldı. Polis sürücü Ali Y.’yi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314