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Ekmek almaya gitti, ölü bulundu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ekmek almak için evinden çıkan Niyazi Bircan (86) sokakta ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde İmbatlı Mahallesi 6085 Sokak'ta meydana geldi. İşlerine giden vatandaşlar sokakta yerde hareketsiz yatan birini...

Ekmek almaya gitti, ölü bulundu
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ekmek almak için evinden çıkan Niyazi Bircan (86) sokakta ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde İmbatlı Mahallesi 6085 Sokak'ta meydana geldi. İşlerine giden vatandaşlar sokakta yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin aynı sokakta oturan Niyazi Bircan olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Bircan'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı. Komşuları polise verdikleri ifadede, yalnız yaşayan Bircan'ın ekmek almak için evinden çıktığını söyledi. Astım hastası olduğu belirlenen Bircan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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