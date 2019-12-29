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Ekmek alıp 100 lira sahte para veren dolandırıcılar yakalandı
KOCAELİ’nin Derince ve Körfez ilçelerinde, girdikleri iş yerlerinden ekmek, poğaça gibi düşük miktarlarda alışveriş yaparak sahte para verip, para üstü alan 3 kişi yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
GÜVENLİK 29.12.2019, 20:18
KOCAELİ’nin Derince ve Körfez ilçelerinde, girdikleri iş yerlerinden ekmek, poğaça gibi düşük miktarlarda alışveriş yaparak sahte para verip, para üstü alan 3 kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Körfez ilçelerinde iş yeri sahiplerinin sahte para ihbarları üzerine araştırma başlattı. İş yeri sahiplerinin ifadelerinden ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, iş yerlerine gelerek aldıkları ekmek ve poğaça gibi gıda ürünleri için sahte 100 TL verip, para üstünü alarak kayıplara karışan 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Soruşturma sonucu 3 kişi yakalanırken, 8 adet sahte 100 TL, sahte para vererek para üstünden elde ettikleri bir miktar para ve 8 iş yerinden yaptıkları alışverişlerde aldıkları ürünler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Körfez ilçelerinde iş yeri sahiplerinin sahte para ihbarları üzerine araştırma başlattı. İş yeri sahiplerinin ifadelerinden ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, iş yerlerine gelerek aldıkları ekmek ve poğaça gibi gıda ürünleri için sahte 100 TL verip, para üstünü alarak kayıplara karışan 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Soruşturma sonucu 3 kişi yakalanırken, 8 adet sahte 100 TL, sahte para vererek para üstünden elde ettikleri bir miktar para ve 8 iş yerinden yaptıkları alışverişlerde aldıkları ürünler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
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