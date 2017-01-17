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ek haber ve fotoğraflar//3 milyon dolar fidye için kaçırılan çocuk 56 saatte kurtarıldı

Alİ AKSOYER/İSTANBUL,() ISTANBUL'da 3 mılyon dolar fıdye için kaçırılan 14 yaşındaki çocukla ilgili güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde şüphelilerin önce sözde ev alacaklarını söyleyerek dede ve torun ile birlikte...

ek haber ve fotoğraflar//3 milyon dolar fidye için kaçırılan çocuk 56 saatte kurtarıldı

Alİ AKSOYER/İSTANBUL,() ISTANBUL'da 3 mılyon dolar fıdye için kaçırılan 14 yaşındaki çocukla ilgili güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde şüphelilerin önce sözde ev alacaklarını söyleyerek dede ve torun ile birlikte lüks bir siteye girişleri gözüküyor. Şüphelilerin bir kaç saat sonra evi bir kez daha görmek istediklerini söyleyip dede ve torunla buluşmaları ve çocuğu kaçırışları da görüntülere yansıyor.

Olayla ilgili polis kameralarına yansıyan görüntülerde ise operasyon anı ve 14 yaşındaki çocuğun zorla tutulduğu odadan kurtarılma  görüntüler ortaya çıktı.  14 yaşındaki çocuğun kurtarıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuşma anı ise yine polis kamerası tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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