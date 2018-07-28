ek fotoğraflarla geniş haber// Fatih'te yangın paniği

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,()

FATİH'TE bir işyerinde yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı. Çalışmaları izleyenler ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın en alt katında bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli ürünlerin satıldığı mağazanın 2. katında klimadan yangın çıktı. Bu bölümde başlayan yangın binanın diğer kısımlarına da yayıldı. Bina içerisinde yoğun duman oluştu. Dumanları gören iş yeri ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İtfaiye ekipleri iki bina arasında kalan yangının merkezine ulaşmakta güçlük yaşadı. Çatıdan ve bina içerisinden müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı. Polis ekipleri yangın nedeniyle caddenin her iki yönüne de güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çok sayıda vatandaş bina önüne toplanarak yangını seyretti. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt alırken, bazılarının ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmaları dikkat çekti. Olayı anlatan bir vatandaş , "Dumanları gördük itfaiyeyi aradık. 2 katlı bir mağaza burası. Arka bölümünde klimadan arızasından yangın çıkmış" diye konuştu.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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