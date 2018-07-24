Ek fotoğraflar // Sütlüce'de korku dolu anlar; bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya
24 Temmuz 2018 Salı 11:31
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