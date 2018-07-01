Ek fotoğraflar // Alevlere müdahale eden itfaiyenin hortumu yerinden çıkarsa
01 Temmuz 2018 Pazar 10:12
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