Yaralı doktor Üçel Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. (Fotoğraflar)
EK FOTOĞRAF// Ataşehir'de doktora silahlı saldırı (1)
Yaralı doktor Üçel Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. (Fotoğraflar)
27 Nisan 2018 Cuma 19:58
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