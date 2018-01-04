(Ek bilgilerle) - Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,() İstanbul'da özel harekat polisinin de desteği ile uyuşturucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye'de önceden belirlenen 7 farklı adrese özel harekat ve çevik kuvvet polisinin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi. Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki operasyon kameraya yansıdı. Plis ekipleri evde arama yaptı. Özel harekat polisleri de aramalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken , adreslerde yapılan aramalar devam ediyor.

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