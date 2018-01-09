(Ek bilgilerle) - Tuzla'da onarım yapılan gemide yangın

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () Tuzla'da bir tersanede bakıma giren geminin makine dairesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken herhangi yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanede meydana geldi. Bakıma giren bir kuru yük gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

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