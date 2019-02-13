 (Ek bilgilerle) - Tapu Müdürlüğünde rüşvet soruşturması: 17 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "rüşvet" soruşturmasında, aralarında tapu müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 6'sı tapu müdürlüğü çalışanı 17 kişi gözaltına alındı.

3 İLDE 20 ADRESE EŞ ZAMANLI OERASYON

"Rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Maltepe Tapu Müdürlüğü'nde rüşvetle işlem yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takiple İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da bulunan 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında 6 tapu müdürlüğü çalışanının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.