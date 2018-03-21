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(Ek bilgilerle)- D-100'de kaza: 3 yaralı

Özgür EREN/İSTANBUL, () HALİÇ  Köprü çıkışında zincirleme kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada iki şeridin trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza D-100 karayolu Haliç orta köprü Mecidiyeköy istikametinde...

(Ek bilgilerle)- D-100'de kaza: 3 yaralı

Özgür EREN/İSTANBUL, () HALİÇ  Köprü çıkışında zincirleme kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada iki şeridin trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza D-100 karayolu Haliç orta köprü Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında medyana geldi. 34 HZ 1816 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya önünde bulunan 34 LM 1764 plakalı araca  çarptı. Çarpmanın etkisi ile o araç da kontrolden çıkarak önünde ilerleyen başka bir araca vurdu. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralılar çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü Anıl Demirkan "Arkadan araç hızlı geldi. Bir anda bize çarptı. Biz de öndeki araca vurmak zorunda kaldık. Biri çocuk 3 kişi yaralandı" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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