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ek bilgi ve fotoğraflarla// Eşini öldürüp intihar etti

Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL,() BÜYÜKÇEKMECE'DE eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti. Olay dün gece saatlerinde Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olduğu...

ek bilgi ve fotoğraflarla// Eşini öldürüp intihar etti

Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL,()
BÜYÜKÇEKMECE'DE eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.
Olay dün gece saatlerinde Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Kahraman Öztürk bir süredir ayrı yaşadığı eşi Oya Öztürk ile görüşmek için ağabeyinin evinin önüne geldi. Otomobilde konuştukları sırada Kahraman Öztürk'ün silahla önce eşini vurduğu sonra da intihar ettiği öğrenildi. Silah seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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