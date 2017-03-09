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‘Ejder Timi’ Karadeniz dağlarında terörist arıyor

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ‘Ejder Timi’ Karadeniz dağlarında konuşlanarak, PKK’lıların kış ve bahar üstlenmesini önlemek için...

‘Ejder Timi’ Karadeniz dağlarında terörist arıyor

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ‘Ejder Timi’ Karadeniz dağlarında konuşlanarak, PKK’lıların kış ve bahar üstlenmesini önlemek için didik didik terörist arıyor.
Ordu’nun Gölköy ve Mesudiye kırsalında geçen yıl PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu’ndan olan 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki arazi arama-tarama faaliyetleri de halen devam ediyor. PKK’nın Karadeniz’de kış ve bahar üstlenmesin önlemek için Ordu, Giresun, Tokat ve Sivas’ta güvenlik güçleri tarafından koordineli olarak operasyonlar yürütülüyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli ‘Ejder Timi’ de, Karadeniz dağlarında konuşlandırıldı. Zırhlı araçların da eşlik ettiği operasyonda, Karadeniz yaylaları ve dağlık alanlarının İHA ile dronelerle sürekli gözetim altında tutulup kontrol edildiği de belirtildi.

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