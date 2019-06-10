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Ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da ehliyetsiz sürücü Murat D. (18), polisi görünce kaçmaya çalışırken otomobiliyle önce ekip aracına, ardından bariyerlere çarptı. Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Namık...

Ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da ehliyetsiz sürücü Murat D. (18), polisi görünce kaçmaya çalışırken otomobiliyle önce ekip aracına, ardından bariyerlere çarptı.
Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kullandığı 07 CAY 23 plakalı otomobille ara sokaktan caddeye çıkış yapan ehliyetsiz Murat D., yolda bulunan ekip aracını görünce heyacanlandı. Otomobiliyle polis aracına çarpan Murat D., polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken bu kez aracıyla bariyerlere çarptı. Gözaltına alınan Murat D.'nin, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı ortaya çıktı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Murat D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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