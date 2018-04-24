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Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı: 2'si polis 5 yaralı

GÜMÜŞHANE'de, ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle kontrol noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın park halindeki otobüse çarpması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Eski Bağlar Mahallesi...

Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı: 2'si polis 5 yaralı
GÜMÜŞHANE'de, ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle kontrol noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın park halindeki otobüse çarpması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Eski Bağlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trabzon-Gümüşhane karayolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine, seyir halindeki M. E. (18) yönetimindeki 29 AB 297 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Hız kesmeyen araç, polisin ihtarını dikkate almayarak durmadı. Bunun üzerine motorlu yunus ekipleri kaçan aracı takibe aldı. Takip edilen araç bir süre sonra yol üzerinde park halinde olan 29 D 0038 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Aracı takip eden motorlu yunus ekipleri de motosikletin bu sırada kontrolden çıkmasıyla devrildi.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan ehliyetsiz sürücü M. E. ile yanında bulunan Ö.F. D. (20), otobüste bulunan yolcu Y.E.B. ile aracı takip eden motorlu 2 polis memuru hafif şeklide yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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