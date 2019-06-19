Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında bisiklet süren kişiye çarpan ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre savruldu. Kaldırıma çıkarak ağaca çarptıktan...

Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında bisiklet süren kişiye çarpan ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre savruldu. Kaldırıma çıkarak ağaca çarptıktan sonra motor bölümü yola savrulan otomobildeki 4 kişi ile bisikletli genç yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Salih Bayram (17) yönetimindeki 16 KMJ 72 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle giden Suriye uyruklu Abdülmunim Elhüseyin'e (24) çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 300 metre sonra kaldırıma çıkarak ağaca ve istinat duvarına çarpıp, devrildi. Dmenr yığını haline dönüşen otomobilin motor bölümü de yola savruldu. Kazada otomobilde sürücü Bayram ile yanında bulunan Furkan Yıldız (21), Tuğçe Bilgili (27) ve Halil İbrahim Çelik (23) ve bisiklet sürücüsü Elhüseyin yaralandı.
Otomobilde sıkışan 4 yaralı olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Yaralılardan ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Salih Bayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328