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Ehliyet sınavına giren kızını beklerken, kazada yaşamını yitirdi

ERZURUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ehliyet sınavına giren kızını bekleyen Remedan Kutan (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi...

Ehliyet sınavına giren kızını beklerken, kazada yaşamını yitirdi
ERZURUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ehliyet sınavına giren kızını bekleyen Remedan Kutan (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada 4 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 LA 109 plakalı hafif ticari araca E.Ö. yönetimindeki 25 GC 801 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet 3 araca daha çarptıktan sonra kızının ehliyet sınavından çıkmasını bekleyen Remedan Kutan'ı altına aldı. Kazada, evli ve 3 kız babası Kutan olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Polisin olay yeri incelemeleri sürerken bir süre sonra sınavdan çıkan Başak Kutan (19), babasını göremeyince cep telefonundan aradı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, Kutan'ın cep telefonu çaldı. Ekipler, arayan kişiye cevap veremedi. Görevlilerin duru anlattığı Başak Kutan, gözyaşlarına boğuldu.
Kutan'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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