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EGM: Üç günde 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi 

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen 'Sokak' operasyonlarında 59 kilo 192 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı twitter...

EGM: Üç günde 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi 

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen 'Sokak' operasyonlarında 59 kilo 192 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız' başlığıyla son üç gün içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen 'Sokak' operasyonları hakkında bilgi verdi. Açıklamada 43 ilde uyuşturucu üretimi ile satıcılarına yönelik düzenlenen 'Sokak' operasyonları sonucunda 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, 59 kilo 192 gram uyuşturucu madde, 20 bin 750 adet uyuşturucu hap, 22 adet tabanca, 320 adet fişek, 14 adet hassas terazi ve 19 bin 75 TL para ele geçirildiği belirtildi. 

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